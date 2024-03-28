Главы МИД Украины и Дании написали статью о восстановлении республики

Дания стала лидером в обеспечении спонсорской помощи восстановления Украины, ее усилия могут вдохновить на аналогичные поступки и другие страны. С таким заявлением выступили глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его датский коллега Ларс Лекке Расмуссен в статье для Bloomberg.

Согласно информации издания, Украина должна быть реконструирована, чтобы вступить в Евросоюз. Для этого нужны общественные пожертвования и частные инвестиции, а также работа по снижению рисков для компаний-партнеров Украины.

«Дания <...> предоставила широкий спектр инструментов коммерческого финансирования (Украине. — «Газета.Ru), — отмечается в материале.

«Мы надеемся, что успех Дании вдохновит еще больше стран и частных компаний последовать примеру», — полагают министры.

На данный момент свыше 100 датских компаний ведут долгосрочную коммерческую деятельность с Украиной, заключается в статье.

В феврале Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет.

Ранее в Дании раскрыли, когда отправят Украине первые истребители F-16.