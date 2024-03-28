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В Британии назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

Парламентарий Балф: Лондон не выдаст Ассанжа США, если ему будет грозить казнь

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Hannah Mckay/Reuters

Власти Великобритании не собираются экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока ему может грозить там смертная казнь. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф, передает РИА Новости.

«Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут», — отметил парламентарий.

По его словам, правительство Соединенного Королевства не захочет экстрадировать Ассанжа без гарантий, что ему не вынесут приговор о смертной казни.

Балф добавил, что соглашение об экстрадиции имеет изъяны и накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону.

Накануне брат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Гэбриэл Шиптон заявил, что тот «увядает» в британской тюрьме.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что суды Британии предоставят защиту Джулиану Ассанжу.

Ранее в США предложили Ассанжу смягчить приговор за признание вины в ином преступлении.

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