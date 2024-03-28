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Политолог ответил поговоркой на заявление Швеции о своих наемниках в составе ВСУ

Политолог Перла: участие шведских наемников в конфликте на Украине ожидаемо

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Vadim Ghirda/AP

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Швеции Тумаса Ванеска о том, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях. Эксперт иронично назвал такое поведение шведской стороны исторической традицией.

«Еще совсем немного, и мы получим наглядную иллюстрацию поговорки «горит, как швед под Полтавой». Вместе с БМП, скажем, горит», — сыронизировал Перла.

По словам Ванеска, защита Украины своей территориальной целостности соответствует международному праву. «Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — отметил он.

На официальном сайте посольства Украины в Стокгольме есть информация об «Интернациональном легионе». В него могут вступить граждане Швеции, однако конкретная информация о требованиях к потенциальным наемникам отсутствует. Говорится только о «готовности к трудностям».

Ранее в ДНР заявили о сокращении числа иностранных наемников на линии фронта.

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