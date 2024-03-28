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В Кремле сообщили о контактах по вопросу обмена журналиста Гершковича

Песков про обмен Гершковича: определенные контакты есть, они должны идти в тишине

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что определенные контакты с США по вопросу обмена журналиста Эвана Гершковича, который находится под арестом в России почти год, есть.

«Мы неоднократно акцентировали, что контакты есть, но они должны обсуждаться в тишине, нарушение герметичности лишь препятствует этому», — сказал Песков на брифинге.

Он также добавил, что в Кремле не располагают информацией о том, когда состоится суд по делу американского журналиста.

26 марта Московский городской суд продлил репортеру газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу срок содержания под стражей до 30 июня.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

21 февраля сообщалось, что посол США в России Линн Трейси посетила журналиста в СИЗО «Лефортово». По ее словам, он «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства».

Ранее посол США в РФ потребовала освободить Гершковича.

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