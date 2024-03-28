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В Госдепе США призвали создать коалицию по борьбе с дезинформацией, создаваемой ИИ

Представитель Госдепа заявил, что нужно создать коалицию по борьбе с дипфейками

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Shutterstock

Глава Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин заявил о необходимости создания коалиции по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение о высказал в разговоре с европейским изданием Politico.

«Я считаю, что мы сталкиваемся с информационной войной, как со стороны существующих технологий, так и с возможностью дезинформации, создаваемой ИИ. Я думаю, что единственный способ справиться с этим – это объединиться в коалицию для стран, которые верят в свободу информации, но также хотят помешать России и Китаю испортить информационную среду», — сказал, отвечая на вопрос о роли искусственного интеллекта в борьбе с дезинформацией.

По его словам, для этого уже есть дипломатическая основа, которая обязала британцев, канадцев и США работать вместе, чтобы попытаться бороться с существующей проблемой и найти способ гарантировать, что вещи, созданные при помощи ИИ, будут маркироваться специальными водяными знаками.

В январе Bloomberg писал, что фейковое сообщение Байдена вызвало беспокойство в США.

Ранее в МИД РФ предупредили о дипфейке с Лавровым.

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