Офицер по иностранным делам в Управлении по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Аннель Шелин обвинила администрацию президента Джо Байдена в содействии геноциду в секторе Газа и уволилась. Об этом пишет CNN.

По словам экс-работницы Госдепа, она не видит возможным продолжать свою работу на американские власти, так как они допускают те действия, которые признаны Международным судом геноцидом.

До этого официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты никогда не скрывали атаки украинской стороны против России, все заявления Вашингтона по этому поводу должны быть расследованы с точки зрения терроризма.

Накануне в российском МИДе прокомментировали аргументацию Госдепартамента о том, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». В своем сообщении Захарова привела слова представителей Госдепа о том, что никакого участия Украины в теракте «не было, и точка».

Ранее большинство американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим.