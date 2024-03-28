Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает поджог подстанции, спровоцировавший отключение электричества на заводе Tesla недалеко от Берлина, терактом. Его слова приводит издание Märkische Allgemeine Zeitung.

«Что касается нападения, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли, — это террористический акт», — сказал он.

Канцлер выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и подчеркнул, что полицейские и органы безопасности должны сделать все возможно, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их.

5 марта экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют. После отключения электричества завод был эвакуирован.

Ранее Илон Маск сообщил, что разрешит открывать машины Tesla при помощи Apple Watch.