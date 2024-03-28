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Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом

Шольц назвал терактом поджог, из-за которого был обесточен завод Tesla в ФРГ

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц считает поджог подстанции, спровоцировавший отключение электричества на заводе Tesla недалеко от Берлина, терактом. Его слова приводит издание Märkische Allgemeine Zeitung.

«Что касается нападения, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли, — это террористический акт», — сказал он.

Канцлер выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и подчеркнул, что полицейские и органы безопасности должны сделать все возможно, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их.

5 марта экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют. После отключения электричества завод был эвакуирован.

Ранее Илон Маск сообщил, что разрешит открывать машины Tesla при помощи Apple Watch.

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