В ВОЗ потребовали от Израиля прекратить обстрелы Газы

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сектору Газа грозит голод из-за продолжающихся обстрелов со стороны армии Израиля. Соответствующий пост появился на странице Гебрейесуса в соцсети X.

Глава ВОЗ призвал разрешить доставку еды и лекарств в палестинский анклав, а также защищать больницы.

Гебрейесус потребовал от Израиля прекратить огонь в Газе и обеспечить туда полный доступ гуманитарной помощи.

По данным медиаофиса администрации, контролируемой радикальным палестинским движением ХАМАС, более 2 миллионов жителей сектора Газа на фоне израильской военной операции «страдают от острой нехватки продовольствия, воды, лекарств и жилья».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.