В соцопросе Байден получил над Трампом небольшое преимущество

Действующий президент США Джо Байден в одном из последних опросов о грядущих выборах главы государства получил над Дональдом Трампом небольшое преимущество. О социологическом опросе Квиннипэкского университета рассказывает ТАСС.

Согласно полученным результатам, при ответе на вопрос о предпочтении одного из двух кандидатов Джо Байдена поддержали 48% респондентов, а Дональда Трампа — 45%.

При иной формулировке вопроса с включением в варианты ответа других кандидатов Трамп набрал 39% голосов опрошенных, Байден — 38%, независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший — 13%, кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн — 4%, а независимый кандидат Корнел Уэст — 3%.

13 марта Байден набрал нужное число делегатов для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года.

В тот же день Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии.

Ранее Трамп выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах.