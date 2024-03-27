США внесли российскую компанию в санкционные списки, касающиеся КНДР

Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся КНДР, российскую компанию «Алис». Об этом говорится в заявлении минфина США, сообщает ТАСС.

В США утверждают, что компания нарушила американские санкции в отношении северокорейских структур. Под этим же предлогом рестрикции вводятся против фирмы Pioneer Bencont Star Real Estate в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией автомобиля Aurus главе Северной Кореи Ким Чен Ыну являются нарушением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

По словам официального представителя Госдепа, резолюции Совбеза ООН требуют от всех стран — участниц международного сообщества ввести запрет на поставку Пхеньяну как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. Миллер отметил, что Москва нарушает резолюции Совбеза ООН.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.