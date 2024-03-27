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МИД пообещал ответить Латвии на недружественный жест

В МИД заявили, что готовят ответ на высылку российского дипломата из Риги

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Антон Денисов/РИА «Новости»

МИД России готовит соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Риги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД России.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в МИД России.

До этого МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Высылку дипломата в стране связали с «некорректной публичной коммуникацией, направленной на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии». Ему предписано покинуть страну к 10 апреля.

Накануне служба государственной безопасности Латвии порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до 31 марта.

Ранее премьер Латвии заявила, что НАТО не готово отправлять войска на Украину.

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