МИД пообещал ответить Латвии на недружественный жест

МИД России готовит соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Риги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД России.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в МИД России.

До этого МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Высылку дипломата в стране связали с «некорректной публичной коммуникацией, направленной на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии». Ему предписано покинуть страну к 10 апреля.

Накануне служба государственной безопасности Латвии порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до 31 марта.

Ранее премьер Латвии заявила, что НАТО не готово отправлять войска на Украину.