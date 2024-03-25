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Жителям Латвии рекомендовали отказаться от поездок в РФ до конца марта

СГБ Латвии: гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Россию до 31 марта

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Depositphotos

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию до конца марта. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«Россия и ее ближайший союзник Белоруссия продемонстрировали свои усилия по развертыванию различных видов гибридных атак против нашей страны», — говорится в сообщении.

В СГБ добавили, что если есть необходимость посетить Россию или Белоруссию до 31 марта, то лучше оставить дома любые электронные носители информации: смартфоны, ноутбуки, флешки.

До этого сообщалось, что полиция Латвии запрещает гражданам страны возлагать цветы в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» к посольству России.

Отмечается, что сотни латвийских граждан приносят цветы и лампадки к стенам посольства в Риге.

Ранее политолог объяснил, чем Россия может ответить на «железный занавес» Латвии.

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