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Стало известно, что США хотят утроить производство снарядов для ВСУ

Bloomberg: США с помощью Турции хотят утроить производство снарядов для ВСУ

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Alex Brandon/AP

США намерены увеличить закупки взрывчатки, в первую очередь тротила, у Турции с целью увеличения производства снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне резкого роста спроса на боеприпасы в мире. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155 мм, отвечающих стандартам НАТО. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, производство может утроиться», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, союзники «изо всех сил» пытаются отправить на Украину столь необходимые боеприпасы.

Кроме того, украинский кризис спровоцировал всплеск мирового спроса на боеприпасы. Скачок спроса на снаряды в мире привел к «отставанию в глобальных заказах», а также создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил, сообщили источники агентства.

До этого конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox Business заявил, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США против эскалации конфликта на Украине.

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