ХАМАС повторно заявил об отказе освобождать израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС в очередной раз заявило, что не будет освобождать заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия против сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров ХАМАС Халеда Машаля.

Машаль напомнил, что движение требует прекращения огня, вывода израильской армии из Газы, а также возвращения домой эвакуированных палестинцев.

«Мы не освободим их пленных, пока не достигнем этих целей», — подчеркнул руководитель ХАМАС.

Он добавил, что группировка требует предоставления Газе помощи с восстановлением.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В конце месяца началась наземная операция израильской армии в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

27 марта стало известно, что в ООН изучают вопрос о соучастии в геноциде государств, поставляющих оружие Израилю.

Ранее ХАМАС заявлял об отсутствии прогресса на переговорах о сделке с Израилем.