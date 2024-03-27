В парламенте Армении прояснили вопрос о вступлении страны в ЕС

Армении нужно провести большую работу, чтобы соответствовать европейским стандартам, перед тем, как подавать заявку на получение статуса кандидата в Европейский союз (ЕС), заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий назвал неверными суждения о том, что процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен, так как Армения еще не принимала решения о его начале.

«Просто Европарламент, учитывая уровень демократии в Армении, посоветовал Евросоюзу рассмотреть этот вопрос. Но это не означает, что Армения с заявлением в руках пошла за получением статуса кандидата. Нужно многое сделать, чтобы не ждать годами, как Турция или Грузия, нужно соответствовать стандартам», — сказал Симонян.

В резолюции Европарламента отмечается, что если армянские власти захотят подать заявку на получение страной статуса кандидата в Евросоюз и продолжат курс реформ, направленных на укрепление демократии, то отношения между ЕС и Арменией могут выйти на другой уровень.

До этого Симонян говорил, что Ереван в данный момент не обсуждает вопрос о подаче заявки на вступление в Европейский союз (ЕС).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники закончат нести службу в ереванском аэропорту до 1 августа 2024 года.