Увольнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связано с его желанием избежать возмездия за совершенные им преступления. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Кот.

Он напомнил, что недавно Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, нецензурно исказив его фамилию. Однако, по мнению эксперта, этот инцидент вряд ли связан с его увольнением.

По словам политолога, родственники Данилова живут в Луганской народной республике (ЛНР), что не помешало экс-главе СНБО участвовать в принятии решения об обстреле Луганска.

«То, что он сейчас сбегает послом в Норвегию, если не ошибаюсь, это попытка избежать печальной участи всей террористической верхушки Украины», — сказал Кот.

Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог уволить Данилова с поста секретаря СНБО, чтобы устранить конкурента в его лице.

Как считает эксперт, Данилов вряд ли претендовал на президентское кресло, но так или иначе принес присягу на верность британцам, поэтому, если бы ему приказали занять пост лидера страны, он бы с радостью сменил Зеленского.

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