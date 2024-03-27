«Победим за один день»: депутат Госдумы назвал условие завершения СВО на Украине

Чтобы военная спецоперация на Украине завершилась, необходимо добиться чувства угрозы у жителей США — тогда они надавят на власть и заставят договориться об окончании конфликта, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Для этого России достаточно применить механизм своих стратегических ядерных сил, заявил он в интервью телеканалу «360».

«Технически в военном отношении мы побеждаем за один день, — убежден депутат. — Нам не надо мобилизоваться. Нам достаточно включить механизм, работающий с 1996 года, стратегических ядерных сил, которые создают на территории США угрозу».

Угрозу жители США должны почувствовать на фоне снабжения Киева вооружением, считает депутат. Он назвал это «социологическо-политическим процессом», подчеркнув, что, когда люди воздействуют на власть, она вынуждена договариваться. Спецоперация продолжается, так как украинский конфликт американцам ничем не грозит, считает парламентарий.

Федоров также заявил, что США устроили «заварушку» в другой стране, которая приносит им дивиденды. В качестве примера он привел поставки газа в Европу, заявив, что на этом Штаты заработали огромные средства. Кроме того, Вашингтон укрепил доллар и геополитическое влияние, считает депутат.

Однако спецоперация в любом случае завершится договором с США, подчеркнул он. Его ключевыми тезисами станут верховенство международного права и территориальная целостность по итогам Второй мировой войны, заключил парламентарий.

Напомним, также Федоров заявил, что Западу выгодно продление боевых действий на Украине, из-за чего они стремятся избежать эскалации и ограничивают поддержку Киева.

Ранее США обозначили свою позицию по атакам Украины на территорию России.