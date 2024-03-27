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Трамп начал продавать Библию под собственным брендом

NYT: Трамп стал продавать Библию под своим предвыборным лозунгом

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Andrew Harnik/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся» («Make America Pray Again»). Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По словам Трампа, Библий у него много, потому что это его любимая книга, поэтому он готов поставить священное писание в каждый американский дом. Стоит набор с Библией от кандидата-республиканца $59,99. В него входит Библия короля Якова, рукописный вариант припева песни кантри-исполнители Ли Гринвуда, под которую Трамп любит выходить на сцену, а еще копии билля о правах, клятвы верности флагу, декларации независимости и конституции США.

Отмечается, что напрямую от своего имени Трамп эти наборы не продает, однако получает от торговли ими определенный гонорар.

До этого Трамп написал в Верховный суд письмо, в котором потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Ранее Трамп заявил, что может депортировать из США принца Гарри в случае переизбрания.

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Выборы в США — 2024
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