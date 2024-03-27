Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджан предупредил ЕС и НАТО о последствиях военной помощи Армении

МИД Азербайджана раскритиковал планы ЕС и НАТО по военной поддержке Армении

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, а также призвало Брюссель и Вашингтон не создавать «опасную иллюзию», что ЕС и США будут поддерживать Ереван в «возможных провокациях» против Баку. Об этом пишет «Sputnik. Азербайджан».

В МИД страны заявили, что подобные планы наносят ущерб по установлению мира в регионе. У Баку вызывает обеспокоенность кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, говорится в тексте заявления.

«Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вызывают дополнительную обеспокоенность и наносят ущерб усилиям по миростроительству в регионе», — следует из текста.

Азербайджан призвал Евросоюз и Соединенные Штаты воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации в регионе. В Баку предупредили, что «ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении».

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2020 года по настоящее время руководство Франции занимает «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогало Армении по вопросу Нагорного Карабаха.

Ранее стало известно, что Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен проведут встречу в Брюсселе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами