МИД Швеции раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал создавать больше трудностей для Москвы. Его слова приводит Euractiv.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс «делает недостаточно для Украины». Билльстрём отметил, что ВСУ нуждаются «практически во всем».

По мнению главы МИД Швеции, предоставление Киеву большего количества военной техники и боеприпасов не связано с промышленным потенциалом стран альянса, а политическим лидерством и политической волей.

«Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России», — считает он.

До этого стало известно, что официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля. В документе отметили, что присоединение «повышает трансатлантическую безопасность» и укрепляет оборону в Северной Европе.

Швеция получила официальный статус 32-го члена НАТО 7 марта. Одновременно блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

Ранее шведский профессор назвал политиков своей страны «детским садом».