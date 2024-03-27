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Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки

Сальдо: президентские выборы были шансом для Зеленского выбраться из ловушки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, он должен был назначить президентские выборы и проиграть на них. Такое мнение чиновник высказал в интервью РИА Новости.

Выборы главы Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

По мнению Сальдо, Зеленский «слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия», теперь же у него нет выхода.

Херсонский губернатор также высказал мнение, что в ближайшем будущем Зеленский превратится в военного диктатора, нелегитимного даже по законам Украины.

Сальдо добавил, что позор и ненависть украинского народа на века обеспечены Зеленскому.

На этой неделе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что политиков, которые будут сомневаться в легитимности Владимира Зеленского после истечения президентских полномочий, следует считать предателями страны.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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