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К дому советника президента США подбросили навоз

Fox News: секретная служба США ищет кинувшего навоз к дому советника Байдена

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Susan Walsh/AP

Неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, в дело вмешалась полиция. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел 25 марта. По данным СМИ, злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо него на автомобиле. На случившееся тут же обратили внимание сотрудники секретной службы безопасности. На место инцидента незамедлительно прибыла полицейская группа по разминированию.

В дальнейшем официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми сообщил телеканалу, что саперы не обнаружили у дома Салливана взрывоопасных предметов.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

На прошлой неделе сообщалось, что Салливан пообещал Украине крупный пакет помощи в ходе визита в Киев.

Ранее сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком.

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