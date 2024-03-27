Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим

Rasmussen Reports: 53% американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим

close
100%
Jeenah Moon/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники. Так считают большинство участников исследования, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Опрос, в котором выяснялось мнение американцев о том, «является ли президент Байден более сильным или более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники», 53% граждан ответили «более слабым», 24% – «более сильным», а 20% назвали его «приблизительно равным» предыдущим президентам.

Исследование, организованное консервативной компанией, не уточнило, с какими именно предшественниками предлагается сравнивать действующего главу Белого дома.

Соответствующий опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

До этого Байден похвастался, что Обама позавидовал бы его достижениям.

Ранее Байден оскорбительно высказался о Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами