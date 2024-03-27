Большинство американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники. Так считают большинство участников исследования, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Опрос, в котором выяснялось мнение американцев о том, «является ли президент Байден более сильным или более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники», 53% граждан ответили «более слабым», 24% – «более сильным», а 20% назвали его «приблизительно равным» предыдущим президентам.

Исследование, организованное консервативной компанией, не уточнило, с какими именно предшественниками предлагается сравнивать действующего главу Белого дома.

Соответствующий опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

До этого Байден похвастался, что Обама позавидовал бы его достижениям.

Ранее Байден оскорбительно высказался о Путине.