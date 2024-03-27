В МИД РФ отреагировали на минуту молчания перед матчем Франция — Чили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение провести минуту молчания перед товарищеским матчем между сборными Франции и Чили в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Чемпионат».

В разговоре с корреспондентом издания дипломат назвала минуту молчания перед матчем человеческим поступком.

До этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему команда вернулась в Магнитогорск после переноса матча со «Спартаком» из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 26 марта МЧС России опубликовало кадры сгоревшего концертного зала после разбора завалов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее выступавшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта.