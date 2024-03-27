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В одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России

WP: в одной из стран Европы готовятся к терактам после событий в России

В одной из стран Европы готовятся к возможным терактам после атаки на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на представителя службы безопасности неназванного европейского государства.

«Нам, к сожалению, нужно готовиться к сценарию, при котором будут предприняты новые попытки», — сказал источник.

В свою очередь, сотрудник службы безопасности неназванной арабской страны заявил изданию, что еще одной причиной стремления исламистских группировок к организации терактов может быть конкуренция с радикальным палестинским движением ХАМАС в медиаполе.

До этого сообщалось, что Франция и Германия повысят уровень террористической опасности после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что за терактом в «Крокус Сити холле» стоят США, Великобритания и Украина.

Ранее в ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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