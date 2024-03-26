Россия потребовала утверждать повестку СБ ООН после провокации Парижа

Россия потребовала перед каждым заседанием Совета безопасности ООН проводить процедурное голосование для утверждения повестки каждой встречи СБ из-за действий Франции и США. Об этом сообщает РИА Новости.

25 марта Франция и США сорвали проведение заседания Совбеза, запрошенного Россией, по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Франции Николя де Ривьер назвал эту тему неактуальной и отметил, что якобы с Парижем не консультировались по поводу проведения этого заседания.

Париж добился вынесения предварительной повестки на голосование. В итоге Россия, Алжир и Китай проголосовали за утверждение повестки, а остальные 12 стран воздержались и поэтому заседание не состоялось. В российском постпредстве выразили мнение, что настоящей причиной срыва является то, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии.

26 марта перед началом заседания по ближневосточному урегулированию постпред при ООН Василий Небензя, на фоне создания негативного прецедента Парижем, запросил проведения процедурного голосования для утверждения повестки дня сегодняшнего заседания.

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