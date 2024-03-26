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Захарова заявила, что США никогда не скрывали атаки Украины против России

Захарова: нужно расследовать заявления США с точки зрения терроризма на Украине

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Соединенные Штаты никогда не скрывали атаки Украины против России, все заявления Вашингтона по этому поводу должны быть расследованы с точки зрения терроризма на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны Госдепа или в зале Совета безопасности от американского постпреда? По сути, все, что говорил Вашингтон, что творила эта команда либеральных демократов, должно быть расследовано с точки зрения поддержки терроризма на Украине», — сказала Захарова.

25 марта Мария Захарова прокомментировала аргументацию Госдепартамента США о том, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле». В своем сообщении она привела слова представителей Госдепартамента о том, что никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» «не было, и точка».

До этого Захарова сказала, что заявление Белого дома об отказе помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле» является аморальным поведением.

Ранее Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией.

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