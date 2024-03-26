В ОДКБ осудили теракт в «Крокусе»

Совет Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ решительно осудил «жестокий и циничный» теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС.

«Мы, главы парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки», — говорится в заявлении совета.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин начали стрельбу из автоматов по посетителям в фойе. Нападение они продолжили внутри концертной площадки, где также находились люди. Позже в здании начался крупный пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

23 марта Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил свои соболезнования родственникам и близким тех, кто стал жертвой теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

До этого религиозные лидеры России осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее Белый дом осудил теракт в «Крокус Сити Холле».