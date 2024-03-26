Президент Чехии оценил вероятность возвращения посла в Россию

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в долгосрочной перспективе стране важно иметь посла в России. Его слова приводит CTK.

По его словам, он уже долгое время придерживается мнения, что Чехии все же важно иметь дипломатическое представительство в России на уровне посла.

«Вопрос в том, в этот ли конкретный момент для этого благоприятная ситуация», – отметил Павел.

Он подчеркнул, что, учитывая длительные процедуры возвращения, следует начать подготовку уже сейчас.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник. Об этом он заявил в интервью порталу seznamzpravy.cz.

«Мы должны смотреть на это [возвращение посла в Россию] с практической стороны — с точки зрения способности Чехии реализовывать свои интересы в России», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

На данный момент посольство Чехии в России возглавляет советник-посланник. Действующий посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее президент Чехии заявил о поиске «новых путей» помощи Украине при помощи европейских войск.