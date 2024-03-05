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Президент Чехии заявил о поиске «новых путей» помощи Украине при помощи европейских войск

Президент Чехии Павел допустил присутствие контингента стран Европы на Украине

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David W Cerny/Reuters

Присутствие на Украине военного контингента из стран Европы может стать «новым путем» помощи для Киева, и странам ЕС не стоит исключать такой возможности. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает издание Novinky.cz.

«Я выступаю за поиск новых путей, в том числе за продолжение дискуссий о возможном присутствии на Украине. <...> Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — заявил Павел.

При этом чешский президент утверждает, что чешские и другие европейские войска не должны будут принимать участие в боевых действиях, а предполагаются только как войска поддержки, выполняющие «небоевые задачи».

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет солдат НАТО на Украине толкают мир к третьей мировой войне.

Ранее Макрона обвинили в попытке втянуть Францию в войну.

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