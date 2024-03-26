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Президент Таджикистана лично контролирует действия СК в Душанбе по «Крокусу»

Президент Рахмон контролирует проводимые в Душанбе следственные действия

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под личный контроль проводимые на территории страны следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Рахмон ежедневно получает информацию по ходу проводимых в Душанбе следственных действий. Агентство указывает, что обвиняемые в теракте мужчины до отъезда в Россию проживали недалеко от столицы Таджикистана в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

26 марта стало известно о работе российских следователей в Таджикистане по делу о «Крокусе». Они допросили семьи четырех подозреваемых, которые таджикские силовики привезли в Душанбе из разных уголков страны.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее глава ФСБ заявил, что США, Великобритания и Украина причастны к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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