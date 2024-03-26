Путин потребовал строго наказывать казнокрадов

Необходимо строго наказывать казнокрадов, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Конечно, нужно строго наказывать, кто сознательно идет на нарушения, занимается казнокрадством», — сказал Путин.

Также Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на бизнес в корыстных целях.

Кроме того, президент России заявил, что прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных.

Российский лидер до этого сказал, что РФ не собирается массово переводить предприятия в государственную собственность.

Путин также поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере, на фоне недавних событий в Подмосковье.

Ранее Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.