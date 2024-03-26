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Лавров назвал бесполезным саммит по «формуле Зеленского»

Лавров заявил, что саммит по «формуле Зеленского» ни к чему не приведет

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Reuters/РИА Новости

Саммит по разрешению украинского конфликта, основанный на «формуле [президента Украины Владимира] Зеленского», не даст никаких результатов, кроме самого факта «посиделок». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Конечно, он (международный саммит. — «Газета.Ru») ни к чему не приведет. Это понимание проявляется подавляющим большинством государств, которые приглашены Западом и Киевом на такого рода посиделки», — отметил дипломат.

В январе сообщалось, что Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира».

Реальная цель таких встреч — привлечь на сторону Украины и западных союзников глобальный Юг. Последний пока не поддерживает Украину так, как ей бы хотелось, отмечали политологи.

При этом в начале марта Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявлял, что выступает против участия России в мирном саммите.

Тем не менее многие страны выступают за участие Москвы в саммитах и других мероприятиях, которые призваны ускорить завершение конфликта. Среди них и европейские государства, такие как Венгрия, Сербия и Словакия.

Ранее во Франции призвали демилитаризировать Украину ради мира.

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