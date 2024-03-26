В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций СБ

Для США международное право превратилось в пустой звук, однако когда Вашингтону это нужно, его используют в собственных интересах. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов, комментируя слова постпреда Соединенных Штатов в Организации объединенных наций (ООН) Линды Томас-Гринфилд о необязательности исполнения резолюций Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа.

«Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить — зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?» — задается вопросом сенатор.

Он добавил, что текущая ситуация в Газе в значительной степени возникла стараниями Вашингтона, который блокировал усилия по мирному урегулированию конфликта много лет подряд.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на слова Линды Томас-Гринфилд заявил, что резолюции, которые были приняты Советом Безопасности ООН, обязательны к исполнению.

Ранее в Израиле назвали условие прекращения операции в секторе Газа.