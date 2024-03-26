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Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта на Украине

Лавров: уже никто не сомневается, что украинский конфликт спровоцирован Западом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ни у кого не осталось сомнений в том, что конфликт на Украине спровоцировал Запад, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии Пейавали Мушеленгой, сообщает ТАСС.

»<...> По-моему, уже ни у кого не осталось сомнений, что (конфликт на Украине) был спровоцирован коллективным Западом в целях сдерживания нашей страны», — сказал министр.

Лавров выразил признательность Намибии за поддержку России на международных площадках и выразил уверенность, что инициатива проведения «саммита мира», в основе которого лежит ультимативная «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского, «ни к чему не приведет».

До этого глава внешнеполитического ведомства РФ назвал Евросоюз агрессивным придатком Североатлантического альянса. По словам Лаврова, сейчас ЕС — «достаточно агрессивная структура», утратившая свою геополитическую самостоятельность и превратившаяся в военно-экономический придаток НАТО.

Ранее Лавров объяснил, почему Россия больше не доверяет Западу.

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