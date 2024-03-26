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Глава МИД Испании заверил, что НАТО и Европа не готовятся к войне

Глава МИД Испании Альбарес: ни НАТО, ни Европа не готовятся к войне

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Sven Hoppe/Global Look Press

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ни НАТО, ни Евросоюз не готовятся к войне, несмотря на угрозы со стороны России. Его слова приводит газета La Vanguardia.

Он подчеркнул, что Испания помогает Украине, поскольку не может допустить, «чтобы война вернулась в Европу как способ разрешения конфликтов между государствами».

В то ж время Альбарес заявил, что «ни Европейский союз, ни НАТО, ни, конечно, Испания, не готовятся ни к одной войне. Глава МИД подчеркнул, что альянсы, в которых состоит страна, не являются наступательными.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса готовы к потенциальному столкновению с Россией.

«Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — отметил Бауэр.

Ранее в Латвии призвали Европу вернуть всеобщую воинскую повинность.

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