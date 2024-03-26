В Госдуме предложили создать рабочую группу по анализу применения смертной казни

В Государственной думе заявили о необходимости создать межпартийную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. С таким предложением выступил спикер Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте создадим рабочую группу. В нее войдут представители всех партий, а также руководители профильных комитетов», — заявил Володин.

Спикер ГД предложил возглавить группу вице-спикеру парламента Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову.

26 марта Володин сказал, что чтобы снять мораторий на смертную казнь в России, не понадобится референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева выразила мнение, что в России нельзя снимать мораторий на смертную казнь, это решение Конституционного суда необходимо оставить в силе.

Ранее в Кремле отреагировали на предложения вернуть смертную казнь.