В Кремле назвали преждевременным информирование по подготовке к 9 Мая

В ходе брифинга журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков о том, какие зарубежные лидеры аккредитованы для визита в Москву на празднования Дня Победы 9 мая.

«Пока преждевременно давать информацию. Мы ее своевременно предоставим», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Других подробностей он не привел.

Накануне стало известно, что генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая, а сам парад пройдет 9 числа.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Он уточнил, что в грядущем параде Победы на Красной площади ожидается участие 9 тыс. человек и 75 единиц оружия и авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России.