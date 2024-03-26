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В Кремле назвали преждевременным информирование по подготовке к 9 Мая

Песков заявил, что пока преждевременно информировать о подготовке к 9 Мая

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В ходе брифинга журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков о том, какие зарубежные лидеры аккредитованы для визита в Москву на празднования Дня Победы 9 мая.

«Пока преждевременно давать информацию. Мы ее своевременно предоставим», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Других подробностей он не привел.

Накануне стало известно, что генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая, а сам парад пройдет 9 числа.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Он уточнил, что в грядущем параде Победы на Красной площади ожидается участие 9 тыс. человек и 75 единиц оружия и авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России.

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