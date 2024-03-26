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Песков прокомментировал слова Путина о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Песков: мне нечего добавить к вышесказанному Путиным о теракте и Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал дополнительно комментировать слова президента России Владимира Путина о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».

На вопрос журналиста, какую взаимосвязь видят в Кремле между терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» и Украиной, Песков подчеркнул, что Путин говорит о предварительных данных, ведется следствие.

«На этой стадии говорить [о связи Украины с терактом] невозможно. Когда следствие посчитает это целесообразным и возможным, естественно, информация будет предоставлена. <...> Cейчас мне нечего добавить к вышесказанному мной по этой теме», — сказал Песков.

До этого глава японского МИД Ёко Камикава в ходе пресс-конференции заявила, что власти Японии решили воздержаться от комментариев по заявлениям президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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