В Кремле прокомментировали слова Арестовича о «причастности» Киева к теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков назвал экс-советника президента Украины Алексея Арестовича подонком после слов о теракте в «Крокусе Сити Холле».

«Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы пережили. Да, такие подонки есть. Оговорился или нет, по-другому их назвать нельзя. Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководители СК доложили президенту. И, когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии», — сказал представитель Кремля.

Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

«(В РФ говорят – прим. ред.) «Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама», забывая, что они у нас (на Украине — ред.) убивают столько людей, сколько мы убили…» — заявил Арестович.

После этого он исправился, сказав: «Не мы убили, а у них убили в этом теракте».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Путин заявил о необходимости узнать, кто ждал террористов на Украине.