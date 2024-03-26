Призвавший переименовать Калининград эстонский парламентарий посетил Киев

Председатель комиссии рийгикогу (парламента) Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон прибыл в Киев с визитом. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

Михкельсон сфотографировался на фоне поезда и разместил снимок в соцсети.

«Доброе утро, Киев!» – поприветствовал дипломат жителей украинской столицы.

Михкельсон не в первый раз посетил Украину. 1 марта 2024 года он вовсе получил там Орден «За заслуги» ІІ степени за всестороннюю поддержку республики.

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр впервые прибыл на Украину. Адмирал принял участие в конференции по безопасности.

Днем ранее украинскую столицу посетил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В ходе своего визита он пообещал Украине крупный пакет помощи.

В этом же месяце в Киеве побывал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.