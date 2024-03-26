Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призвавший переименовать Калининград эстонский парламентарий посетил Киев

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Михкельсоном посетил Киев

close
100%
X

Председатель комиссии рийгикогу (парламента) Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон прибыл в Киев с визитом. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

Михкельсон сфотографировался на фоне поезда и разместил снимок в соцсети.

«Доброе утро, Киев!» – поприветствовал дипломат жителей украинской столицы.

Михкельсон не в первый раз посетил Украину. 1 марта 2024 года он вовсе получил там Орден «За заслуги» ІІ степени за всестороннюю поддержку республики.

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр впервые прибыл на Украину. Адмирал принял участие в конференции по безопасности.

Днем ранее украинскую столицу посетил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В ходе своего визита он пообещал Украине крупный пакет помощи.

В этом же месяце в Киеве побывал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами