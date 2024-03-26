МИД Украины заявил, что действия западных стран не всегда соответствуют заявлениям

Запад хочет от Украины, чтобы она вела боевые действия «со связанной за спиной рукой». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому бюро газеты Politico, передает РИА Новости.

Кулеба подчеркнул «безусловную благодарность страны партнерам за все, что они сделали», но он также выразил обеспокоенность тем, что их действия не соответствуют заявлениям.

Глава украинского МИД отметил, что в первые месяцы конфликта союзники «показали, что в состоянии шока они способны принимать новаторские решения», однако затем для них ситуация нормализовалась, «и вы начали видеть, как они возвращаются к обычному образу ведения политики.

По его словам, «проблема в том, что здесь ни на один день ситуация не нормализовалась».

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что западные страны хотят, чтобы Украина «воевала со связанной за спиной рукой», он сказал: «Да, это так».

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США являются ключевым противником вступления страны в НАТО.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.