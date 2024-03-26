В МИД РФ оценили слова Борреля о поддержке Украины из собственных интересов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что впервые представитель Запада сказал правдиво о причинах поддержки Украины.

Таким образом она прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля в интервью CNN о том, что Евросоюз оказывает Украине финансовую помощь не потому, что так любит ее народ, а потому что это в собственных интересах Брюсселя, а также США.

Захарова переиначила слова Борреля и отметила, что дело не в «любви у украинцам», а в желании Соединенных Штатов сохранить свою гегемонию.

По мнению представителя МИД РФ, от созидательности в подходе США к международным отношениям ничего не осталось, либеральные демократы только и делают, что разрушают.

Задачей Европейского союза российский дипломат назвала услужливое подношение патронов, купленных на деньги собственных граждан.

Раннее Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.