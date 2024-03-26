Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили слова Борреля о поддержке Украины из собственных интересов

Захарова ответила Боррелю на слова, что ЕС помогает Украине не из любви к ней

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что впервые представитель Запада сказал правдиво о причинах поддержки Украины.

Таким образом она прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля в интервью CNN о том, что Евросоюз оказывает Украине финансовую помощь не потому, что так любит ее народ, а потому что это в собственных интересах Брюсселя, а также США.

Захарова переиначила слова Борреля и отметила, что дело не в «любви у украинцам», а в желании Соединенных Штатов сохранить свою гегемонию.

По мнению представителя МИД РФ, от созидательности в подходе США к международным отношениям ничего не осталось, либеральные демократы только и делают, что разрушают.

Задачей Европейского союза российский дипломат назвала услужливое подношение патронов, купленных на деньги собственных граждан.

Раннее Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами