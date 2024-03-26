Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок в Гаити

Посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Гаити Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что российское посольство рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Гаити с учетом тяжелой криминогенной обстановки в этой стране.

«Принимая во внимание крайне тяжелую криминогенную обстановку в Гаити, рекомендуем россиянам воздержаться от поездок в эту страну», — сказал он.

По данным дипмиссии, в Гаити в настоящий момент проживает одна гражданка России, с ней поддерживают связь.

До этого Соединенные Штаты приступили к эвакуации своих граждан с Гаити, где продолжаются беспорядки и введено чрезвычайное положение. Покинуть страну собираются до 1600 человек, при том, что за сутки американцы могут вывезти не более 30. Ранее Вашингтон эвакуировал персонал своего дипломатического представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале марта вооруженные банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных. После банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе.

Ранее погранохрану США предупредили о массовом наплыве беженцев с Гаити.