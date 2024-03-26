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ЦАР хочет участвовать в мероприятиях БРИКС 

Посол РФ: ЦАР хочет участвовать в мероприятиях БРИКС

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Shutterstock

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в БРИКС поскольку объединение является альтернативой гегемонии Запада. Об этом заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, передает ТАСС.

«Здесь рассматривают БРИКС как важный элемент нового многополярного миропорядка и альтернативу западной гегемонии. Заявку на вступление в БРИКС ЦАР пока не подавала. Тем не менее власти ЦАР рассмотрели бы приглашение на участие в мероприятиях по линии БРИКС», — сказал Бикантов.

До этого премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что российские военные инструкторы внесли большой вклад в восстановление мира в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Он поблагодарил власти России, которые через инструкторов неустанно работали вместе с силами обороны и безопасности африканской страны.

Он обратил внимание, что будет создан совместный комитет, затрагивающий и военные темы. Говоря о возможном увеличении количества российских военных инструкторов, Молуа отметил, что если возникнет такая необходимость, «почему бы и нет». По словам премьер-министра, в ЦАР все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать того, что военные специалисты доказали свою эффективность.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразила атаку боевиков из Судана.

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