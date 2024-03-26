В Кремле заявили о поддержке почти всем обществом линии Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «осколком общества» тех, кто не поддерживает линию президента РФ Владимира Путина. Интервью с Песковым опубликовало издание «Аргументы и факты».

«Правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало», — заявил он.

При этом он выразил мнение, что говорить о разрыве между теми, кто поддерживает линию Кремля и действующего президента и теми, кому она «не нравится», не приходится.

По словам Пескова, набранные Путиным на выборах результаты являются «феноменом» после 24 лет у власти.

«И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьезных нареканий к ним у наблюдателей не было», — отметил он.

До этого в Кремле прокомментировали возможность блокировки YouTube.

С 15 по 17 марта 2024 года в РФ проходили президентские выборы. Впервые за историю президентских выборов голосование проходило и в очном, и в дистанционном формате.

За пост главы государства боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Явка на выборах стала рекордной и составила 77,49%. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов. Второе место Харитонов, набрав 4,31%.

Третье и четвертое места соответственно получили зампредседателя Даванков и Слуцкий. Их результаты составили 3,85% и 3,2%.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.