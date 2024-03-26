Песков: от планов по развитию России никто не отказывается, несмотря на СВО

Проекты, которые назвал президент РФ Владимир Путин в своем обращении, были тщательно продуманы, а устойчивость государства обеспечивает их осуществимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

По мнению пресс-секретаря, ни один из планов по развитию страны не будет отменен, даже учитывая важность специальной военной операции (СВО).

Президент выступил с посланием перед Федеральным Собранием 29 февраля в Гостином дворе. Основное внимание в его выступлении было уделено социально-экономическому прогрессу страны.

«Все предложенные проекты хорошо продуманы, все цифры до 2030 года абсолютно реалистичны и соответствуют собранным налогам. Устойчивость государства гарантирует выполнение всех задач. Поэтому нет необходимости беспокоиться. Ни один из планов развития не будет отменен даже при приоритетности специальных операций. Это было подчеркнуто в послании президента», — отметил Песков.

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