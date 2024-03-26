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Исполнители теракта в «Крокусе» указали на заказчиков

Бастрыкин: исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» дали показания на заказчиков

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

Исполнители террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» дал признательные показания относительно заказчиков преступления и о тех, кто контролировал их подготовку. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс».

«Все обвиняемые <...> дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», – сказал глава ведомства на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Бастрыкин подчеркнул, что все четыре исполнителя теракта взяли на себя ответственность в преступлени.

Как отметил глава ведомства, фигурантам вменяется совершение теракта в составе организованной группы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала череда взрывов, возник пожар.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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