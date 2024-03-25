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После атаки дрона на Куйбышевский НПЗ остановлена установка

Reuters: на Куйбышевском НПЗ после атаки дрона остановлена одна из установок

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Abdulrhman Al Ansi/Reuters

На нефтеперерабатывающий завод в Самаре, который расположен на территории бывшего Куйбышевского НПЗ, произошла атака беспилотника в ночь на 23 марта. В результате инцидента была вынуждена остановить работу одна из двух установок первичной переработки нефти АВТ-5, эту информацию подтвердили источники в отрасли, сообщает агентство Reuters.

Представители завода отказались комментировать повреждения, нанесенные дроном, и местные СМИ не освещают данное событие. Однако губернатор области Дмитрий Азаров подтвердил факт возгорания колонны первичной переработки нефти в своем Telegram-канале. По его словам, оборудование не пострадало.

До этого в Курской области был введен режим повышенной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

До этого правительство региона сообщало, что в Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки БПЛА.

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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