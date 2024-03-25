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Президент Чехии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Президент Павел: терроризм отвратителен во всех своих формах

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой на чешское агентство CTK сообщает РИА Новости.

По словам Павела, вне зависимости от того, кто стоял за терактом и каковы были его мотивы, терроризм отвратителен во всех формах. Кроме того, президент Чехии предостерег от того, чтобы расследование трагедии было использовано в политических целях.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

25 марта США снова возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ (организация запрещена в России)*.

В тот же день теракт в «Крокусе» прокомментировала постпред США при ООН.

Ранее депздрав Подмосковья обновил данные по госпитализированным после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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